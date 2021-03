Śląskie. Koronawirus. Krytyczna sytuacja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe gotowe do akcji

W planie, który został opracowany, od jutra (1 kwietnia) od godz. 7 w 6 bazach w: Opolu, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim i Sanoku wydłużamy dyżur do 24 godzin. Do tej pory te bazy pełniły dyżur od godz. 7 do 20. Dodatkowo bazy we Wrocławiu i Krakowie również pełnią dyżur 24-godzinny. To jest 8 maszyn, które są w stanie w ciągu godziny od podjęcia decyzji przylecieć – dodał.