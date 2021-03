Harmonogram szczepień. Będą zmiany na Śląsku?

- Rzeczywiście sytuacja na Śląsku jest bardzo trudna. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że Śląsk jest tym regionem, gdzie mamy najwięcej dziennych zachorowań – powiedział na antenie TVP Info Adam Niedzielski.

Harmonogram szczepień na Śląsku – jest możliwość przyspieszenia

- Takie rozwiązanie zastosowaliśmy w woj. warmińsko-mazurskim, kiedy to ono było regionem z największą liczbą zachorowań i myślę, że tutaj przyjmiemy jakieś specjalne rozwiązania na najbliższe dni – powiedział.

Będzie relokacja pacjentów

Szef resortu zdrowia poinformował także o planach relokacji pacjentów ze śląskich szpitali drogą lotniczą do innych ośrodków. Przyznał, że do końca tygodnia do innych ośrodków zostanie przetransportowanych 150-170 pacjentów.