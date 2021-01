Śląskie. Jechał od lewej do prawej. Prawie zderzył się z policjantami po służbie

Do zdarzenia doszło w noworoczny weekend w Żywcu. 2 stycznia około godziny 4. nad ranem, mundurowi wracając ze służby, zwrócili uwagę na kierującego osobowym fordem. Sposób jazdy kierowcy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu.

- Jechał od lewej do prawej krawędzi jezdni, gwałtownie przyspieszał i zwalniał bez przyczyny, a na ulicy Jana Pawła II nieomal doprowadził do kolizji z pojazdem, którym jechali policjanci. Kiedy ford wjechał w ślepą ulicę, stróże prawa zablokowali mu wyjazd, podbiegli do kierowcy i wyjęli mu kluczyki ze stacyjki – napisano w komunikacie śląskiej policji.