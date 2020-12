Śląsk. Pijany uciekał przed policją, staranował bramki przy wyjeździe z autostrady A4.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Policjanci z Jaworzna, jadąc autostradą A4, zauważyli w pewnym momencie niebieskiego volkswagena, który poruszał się środkiem jezdni, blokując jednocześnie dwa pasy ruchu. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd. Wtedy kierowca zwiększył prędkość i zaczął uciekać. Pościg za volkswagenem przez kilka kilometrów zakończył się w punkcie poboru opłat Mysłowice-Brzęczkowice.

Śląsk. Skończył na betonowych barierkach

Kierowca ściganego volkswagena z impetem przejechał przez zamknięty szlaban i uderzył w betonową zaporę stojącą wzdłuż miejsca poboru opłat. Uszkodzenia pojazdu uniemożliwiły mu dalszą jazdę. Jaworzniccy mundurowi w pierwszej kolejności udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia do przyjazdu pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Na miejsce dotarła też policja autostradowa z Gliwic, która przejęła dalsze czynności. Po wylegitymowaniu okazało się, że kierujący to 31-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Badanie alkomatemwykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Kierowcy, za popełnione czyny grozi kara do 5 lat więzienia.