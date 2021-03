Śląskie. Jechał całą szerokością drogi. Trzy kilometry policyjnego pościgu

Do zdarzenia doszło w niedzielę w miejscowości Cisiec w powiecie żywieckim na ulicy Trakt Cesarski.

- Około godziny 13. pełniący tam służbę policjanci z Węgierskiej Górki otrzymali informację od dyżurnego, że kierowca opla corsy jedzie całą szerokością drogi. Mundurowi natychmiast pojechali we wskazane miejsce i zauważyli opla. Dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował go i pojechał dalej – przebieg zdarzenia relacjonuje śląska policja.