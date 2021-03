Tarnowskie Góry. Dramatyczne sceny na drodze. Uciekinier złapany

Śląska policja poinformowała o zatrzymaniu po pościgu 22-latka. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 marca. Tuż przed godziną 19.00 tarnogórscy wywiadowcy patrolowali ulicę Główną w Świerklańcu. W pewnym momencie zauważyli samochód marki bmw, którego kierowca z dużą prędkością skręcił w jedną z ulic, wprowadzając auto w poślizg. Postanowili go zatrzymać do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli za samochodem – opisują początek pościgu policjanci.