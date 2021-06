Śląskie. Jak pogoda w środę? Wciąż gorąco, pojawiły się chmury

Śląskie. Jaka pogoda w kolejnych dniach?

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów od 10 milimetrów do 20 milimetrów, na południowym wschodzie do 30 milimetrów. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu i zachodzie, około 28 stopni w centrum, do 30 stopni, 33 stopni na wschodzie; najchłodniej będzie nad morzem, bo około 21 stopni. Wiatr ma być słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami przejściowo skręcający na kierunki południowe, w czasie burz w porywach do 90 km/h.