Ostrzeżenia przed upałami i burzami. "Możliwy gigantyczny grad"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia dla 11 województw. Będzie parno i bardzo gorąco. "A już w poniedziałek czeka nas wiatrowo-gradowy incydent" - ostrzegają Polscy Łowcy Burz.

Za sprawą wyżu znad Bałkanów z południowego-zachodu i południa do Polski szerokim strumieniem wlewa się afrykański żar - informuje Biuro Prognoz Cumulus. IMGW wydało z kolei najwyższy 3. stopień alertu mówiący o zagrożeniu życia wysokimi temperaturami. Obowiązuje on mieszkańców woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Najnowsze wyliczenia modeli numerycznych wskazują na niestabilną pogodę i temperatury, które mogą sięgnąć nawet 38 st. C. Alarmy IMGW będą więc obowiązywać co najmniej do niedzieli do godziny 20.