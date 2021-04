Śląskie. Do szkoły w Bytomiu po bezpłatną maseczkę. Nie tylko w Śródmieściu

- Taką maseczkę dla siebie oraz swojej rodziny bytomianie będą mogli pobrać za darmo w bytomskich szkołach na trenie całego miasta. Zachęcam do tego, by pomimo luzowania obostrzeń zachować czujność i zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie zapominając o dezynfekcji i maseczkach ochronnych - mówi Mirosław Luks, sekretarz miasta.

Ponieważ liczna wydawanych maseczek jest ograniczona, będą one wydawane do wyczerpania zapasów.

Bytom. Darmowe maseczki w szkołach. Ruszyły masowe szczepienia

We wtorek w Bytomiu ruszyła akcja szczepień w punktach utworzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ("Medyk") oraz CH Atrium Plejada. Już pierwszego dnia zaszczepiono tam 782 osób.

- Dziękuję współpracownikom i wszystkim osobom, które pracowały przy tworzeniu tych punktów. Raz jeszcze zachęcam wszystkich do szczepienia się. To krok do normalności, za którą tak bardzo tęsknimy - mówi prezydent Mariusz Wołosz.