Śląskie. Szczepionka na spacerze, rusza punkt szczepień w parku chorzowskim

O uruchomieniu mobilnego punktu szczepień Wieczorek poinformował podczas specjalnej konferencji prasowej, którą zorganizowano w Parku Śląskim w Chorzowie, przy hali "Kapelusz”. Wystąpił na tle specjalnego kontenera, w którym odbywać się będą szczepienia. - Rozpoczynamy w tym miejscu 1 maja o godz. 8.00 rano. Będziemy szczepić każdego obywatela Polski, który posiada e-skierowania. Zapraszamy każdą osobę, która odstoi od kilkunastu minut do kilku godzin, aby móc się zaszczepić i mieć to za sobą – zapewnił Wieczorek.

W punkcie szczepień w Parku Śląskim podawany będzie preparat firmy Johnson&Johnson. To oznacza, że do uzyskania względnie dużej odporności na wirusa SARS-CoV-2 wystarczy tylko jedna dawka.

Wojewoda śląski podczas konferencji zapewnił też, że sytuacja epidemiczna w regionie w ostatnich dniach zdecydowanie się polepszyła i co ważne ma tendencję spadkową. - Sytuacja w regionie wydaje się sytuacją stabilną z trendem spadkowym, regularnym od 3 tygodni. To daje naprawdę dużą szansę i nadzieję powrotu do normalności, oczywiście drobnymi krokami – podkreślił Wieczorek.

Śląskie. Stabilna sytuacja w województwie śląskim

W czwartek według raportu ministerstwa zdrowia w województwie śląskim wykryto 1328 przypadki koronawirusa. To najwyższy wynik w kraju. - Ponad tysiąc dodatnich wyników zaraportowanych z dnia dzisiejszego to i tak jest znacznie mniej niż w czwartek w ubiegłym tygodniu, czy dwa, trzy, cztery tygodnie temu, stąd możemy mówić o tym, że sytuacja w regionie jest coraz lepsza, również w kontekście hospitalizacji. Każdego dnia w ostatnich 7 dniach mamy mniej zajętych łóżek covidowych na terenie szpitali regularnych i tymczasowych, to oczywiście bardzo cieszy. Jedynym niepokojącym symptomem jest jeszcze bardzo wysoka liczba zajętych miejsc respiratorowych i oczywiście dalej wysoka liczba zgonów – ocenił Wieczorek, który przyznał, że teraz priorytetem jest "odmrożenie” jak najwięcej liczby łóżek covidowych i przeznaczenie ich na potrzeby pacjentów oddziałów internistycznych, neurologicznych i chirurgicznych. - Podstawowym naszym zamiarem jest leczenie pacjentów w szpitalach regularnych, w związku z tym w najbliższym czasie będziemy zmierzali do tego, żeby wygaszać szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym – chcemy wracać do normalności, a to ważny obiekt dla kultury, kongresów, wystawiennictwa – przyznał Wieczorek.