Chorzów. W Parku Śląskim powstanie drugi odcinek popularnej "Elki"

Druga nitka "Elki" będzie poprowadzona dawnym szlakiem. Zgodnie z założeniami co godzinę będzie przewoziła około 900 osób. Trasę obsłuży co najmniej 30 wyciągów krzesełkowych oraz 15 gondoli. Odcinek będzie wiódł od Wesołego Miasteczka do Planetarium, jego długość to 1,8 km, zaś niewątpliwą atrakcją będzie możliwość podziwiania z góry śląskiego zoo, nad którym zlokalizowana jest część trasy.