Katowice. Pijany ratownik górniczy wtargnął do szpitala tymczasowego. Jego tłumaczenie kuriozalne

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Mężczyźni w wieku 38 i 40 lat weszli do szatni, gdzie zamierzali przebrać się w fartuchy flizelinowe, a następnie wejść na oddział – poinformowała mł. asp. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Policję o mężczyznach, chcących się dostać do strefy, w której leczy się pacjentów z COVID-19 powiadomili pracownicy szpitala. Przybysze weszli głównym wejściem do pierwszego pomieszczenia i tam zaczęli się przebierać w fartuchy fizelinowe. Byli agresywni. Przed wtargnięciem do kolejnej sali zatrzymał ich personel.