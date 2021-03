Zawalona kamienica w Rybniku. Część robotników była pijana

Do katastrofy doszło w czwartek około godz. 12:30. To wtedy zawaliła się frontowa ściana oraz stropy zabytkowej, ponad stuletniej czteropiętrowej kamienicy w centrum Rybnika. W budynku trwał remont. Pracownicy firmy budowlanej akurat mieli przerwę, kiedy zawaliła się ściana.

Jak informuje RMF FM, niektóre osoby, które wczoraj tuż przed katastrofą opuściły remontowaną kamienicę, były pijane. Śledczy będą ustalać, jak stan pracowników mógł wpłynąć na to, co się stało. Na razie informacje są bardzo skąpe. Wiadomo, że chodzi o część pracujących tam osób - w sumie wczoraj było ich 13. Wiemy też, że ilość alkoholu w ich organizmach była różna.

Policjanci będą też sprawdzać czy wszyscy, którzy tuż przed katastrofą byli w budynku, powinni tam przebywać i co dokładnie wczoraj tam robili. Do ustalenia jest także, czy i jak ewentualnie prowadzony tam remont mógł przyczynić się do katastrofy.