Śląskie. Czy burze wreszcie odpuszczą? Jaka pogoda w piątek?

Synoptycy przewidują, że w piątek burze rozwijać się będą na terenie całego kraju. "Nadal będą groźne" - ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wraz z burzami można się spodziewać silnych opadów deszczu do 40 mm wody na mkw. Miejscami spaść może nawet do 50 mm. W dalszym ciągu podczas zjawisk pogodowych będzie wiał silny, porywisty wiatr, który w czasie burz niewykluczone, że osiągnie w porywach prędkość nawet do 90 km/h.