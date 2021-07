Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami. Zagrzmi w całym kraju

"W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, prognozowana wysokość opadów do 40 mm. Miejscami mgły. Temperatura od 17°C do 22°C. Wiatr słaby, zmienny, w czasie burz porywy do 80 km/h, początkowo do 100 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.