Śląskie. Beskidzkie kolejki nieczynne. Rozpoczynają się przeglądy techniczne

Gestorzy części kolejek nie wyznaczyli jeszcze konkretnych terminów przeglądów. Odbędą się one już po świętach, aby zdążyć przed 1 maja.

Przegląd wyciągu na Czantorię potrwa do 9 kwietnia. Z tej atrakcji turystycznej będzie można jednak skorzystać od 2 do 5 kwietnia - wtedy będzie normalnie funkcjonowała.

Polskie Koleje Linowe podały, że przegląd kolei linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 2 kwietnia. Nie kursuje wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi. On również należy do PKL.