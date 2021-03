Beskidy. Zima nie odpuszcza, dosypało śniegu i ścisnął mróz

- Dosypało świeżego śniegu. Opad dobowy to około 20 centymetrów. Szlaki są nieprzetarte i jest na nich ślisko, szczególnie w wyższych partiach Babiej Góry i Pilska. Rano w górach termometry wskazywały od -5 do -10 stopni Celsjusza. Mróz trzyma. Zachmurzenie jest niemal pełne. W wyższych rejonach widoczność jest ograniczona nawet do 50 metrów – poinformował ratownik dyżurny ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.