Prawdziwe oblężenie w Szczyrku. Tłumy na stoku i gigantyczne korki. Przyjechał sanepid

"Informacja dla wszystkich osób stojących w korkach do Szczyrku - właśnie kończą się możliwości zaparkowania samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Korek sięga Mesznej. Na stokach tłumy" - poinformował we wtorek rano portal Bielskie Drogi.

Jak informuje portal strzegom.naszemiasto.pl, burmistrz Szczyrku zaapelował do turystów, narciarzy oraz do właścicieli hoteli, pensjonatów i stacji narciarskich o rozsądek i stosowanie się do przepisów epidemicznych.

Szczyrk. Sanepid skontrolował największy ośrodek narciarski

Dyrektor marketingu i sprzedaży oraz rzecznik prasowy SMR Michał Słowioczek po kontroli Sanepidu powiedział, że przed wejściem do kolejki gondolowej na Halę Skrzyczeńską ustawione zostały specjalne bramki, których zadaniem jest "zwężać" i wydłużać kolejkę. Wymusza to większy dystans między oczekującymi.

- Narciarze, oczekując na wejście do wagonika, są oddzieleni specjalnymi siatkami zabezpieczającymi, dzięki czemu utrzymują dystans. Gondola jest sercem ośrodka i tu się zawsze gromadzi najwięcej narciarzy. 10-osobowym wagonikiem możemy przewozić maksymalnie siedmiu narciarzy. To też powoduje, że kolejka jest nieco dłuższa. Nasz "ski patrol" na bieżąco zwraca uwagę na zachowanie dystansu i zakładanie maseczek – mówił.

Zakopane. Ministerstwo Zdrowia przestrzega

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska skomentował incydenty, do których doszło podczas pierwszego weekendu po otwarciu hoteli i stoków. - Poluzowaliśmy restrykcje na dwa tygodnie, ale to, co budzi przerażenie, to to, co widzieliśmy w Zakopanem - podkreślił.