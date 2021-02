Koronawirus w Polsce. Tłumy w Zakopanem. Wiceminister przerażony

- Dla nas warunki gospodarcze są bardzo ważne, ale na drugiej szali musimy położyć stan zdrowia i życia Polaków. Jeżeli będzie zdecydowanie więcej nowych zakażeń, więcej osób będzie trafiało do polskich szpitali, będzie więcej zajętych respiratorów (...), wtedy będziemy musieli zrobić krok do tyłu - powiedział w rozmowie z TVP1 Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia komentował incydenty, do których doszło podczas pierwszego weekendu po otwarciu hoteli i stoków. - Poluzowaliśmy restrykcje na dwa tygodnie, ale to, co budzi przerażenie, to to, co widzieliśmy w Zakopanem - podkreślił.