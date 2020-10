Śląskie. Aborcja w Polsce. Drugi dzień protestów przeciwko wyrokowi TK

W pewnej chwili doszło do przepychanek z policją, która miała zatrzymać parę osób. Swoją relację zamieścił następnie na Twitterze poseł Lewicy Maciej Kopiec: "Po informacji o zatrzymaniu, zglebowaniu, podarciu ciuchów, zniszczeniu okularów wsadzeniu do suki, przewiezieniu kilku kilometrów, wyrzucono mnie z radiowozu pod komendą wojewódzką policji" – napisał poseł.

W kierunku policjantów, którzy utworzyli szpaler przed schodami katedry, a także wokół bocznych wejść, oraz wokół pomnika Jana Pawła II, uczestnicy demonstracji skandowali również: "Brońcie ludzi, nie Kościoła", "Policjanci, macie żony", "Co powiecie waszym córkom?", "Przeproście matki – zdejmijcie mundury" czy "Polska policja chroni dyktatora".

Protest w Warszawie. Fala sprzeciwu po decyzji TK ws. aborcji

Podobnie, jak w piątek, policja przez megafony ostrzegała, że zgromadzenie jest bezprawne, wzywając do rozejścia się, a także do zachowywania dystansu społecznego w kontekście bezpieczeństwa epidemicznego. Zgromadzeni nie stosowali się do tych wezwań.