Aborcja w Polsce. Nadzieja dla kobiet? Obietnica posła PiS

Aborcja w Polsce. Nadzieja dla kobiet? Bolesław Piecha składa deklarację

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał falę protestów. W Polsce trwa "Strajk Kobiet ". Jego uczestnicy domagają się przywrócenia prawa do wykonywania aborcji właśnie ze względu na tę przesłankę.

Działania protestujących przynoszą pierwsze efekty. Widać było to po wypowiedziach posła PiS Bolesława Piechy, który sam z zawodu jest ginekologiem.

W programie "Sprawdzam" na antenie TVN24 zapowiedział on powstanie specjalnego zespołu, który będzie pracował nad ustawą aborcyjną, która pomoże złagodzić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego .

Aborcja w Polsce. Bolesław Piecha: Nie chcemy zmuszać matek chorych dzieci do heroizmu

- Nie za bardzo się cieszę z wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Ja mogę powiedzieć, że już w przyszłym tygodniu chcemy się spotkać w jakimś gronie i zaprosić medyków, by spróbować zdefiniować to, co jest wadą letalną - podkreślił Bolesław Piecha.