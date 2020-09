Posłanka SLD Joanna Senyszyn trzyma kciuki za Jarosława Kaczyńskiego

Dzieli ich bardzo wiele, ale jest też coś, co od lat łączy. To miłość do zwierząt. - Jeśli ten projekt przejdzie, będę bardzo zadowolona - mówi o tzw. piątce dla zwierząt, zaprezentowanej przez prezesa PiS, posłanka SLD Joanna Senyszyn.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joanna Senyszyn i Jarosław Kaczyński. Co ich łączy? (PAP, Fot: Andrzej Lange)