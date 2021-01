Śląsk. Zniszczył elewację zabytkowego kościoła w Lublińcu. Namalował starożytne symbole płci męskiej i żeńskiej

Lubliniec. Wandal w rękach policji

Stróże prawa błyskawicznie namierzyli sprawcę. Jak podała komenda w Lublińcu już dzień później był w ich rękach. Sprawcą okazał się 23-letni mężczyzna. Został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty uszkodzenia zabytku oraz obrazy uczuć religijnych innych osób, za co grozi kara do ośmiu lat więzienia. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do budynku świątyni.