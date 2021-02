Śląsk. Ukraińska linia lotnicza będzie latać z Pyrzowic do Kijowa

Trasą do stolicy Ukrainy przewoźnik zadebiutuje w Katowice Airport. Inaugurację kierunku, który obsługiwany będzie w każdy wtorek, czwartek i sobotę, zaplanowano na 29 maja.

Połączenia SkyUp do lotniska Kijów-Boryspol to już druga trasa na Ukrainę ogłoszona w ostatnim czasie z pyrzowickiego lotniska. W rozkładzie "Lato 2021" nowy kierunek z Pyrzowic na Ukrainę planuje uruchomić również Wizz Air. Inaugurację trasy do Zaporoża, która obsługiwana będzie w każdy wtorek i sobotę, linia zaplanowała na 30 marca.