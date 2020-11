Śląsk. Zapaść lotniska w Pyrzowicach. Będą zwolnienia

Lockdown w lotnictwie odczuwalny też w Pyrzowicach

- Kryzys w branży lotniczej trwa i w tym momencie nie ma sygnałów wskazujących na jego rychłe zakończenie. Sytuacja epidemiczna w Europie jest niestabilna, a to będzie miało bezpośredni wpływ na liczbę obsługiwanych podróżnych w najbliższych tygodniach – powiedział Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem. - Już październik pokazał, że lotnictwo wchodzi w drugą fazę lockdownu i to po krótkim, bo trwającym zaledwie trzy miesiące okresie wakacyjnym, kiedy to liczba pasażerów zdołała się odbudować do poziomu około 35 proc. w porównaniu z okresem od lipca do września 2019 r. Aktualnie precyzyjne prognozowanie w dłuższym okresie jest trudne – podkreślił Tomasik.