Żywiec. Będą łóżka szpitalne dla WOŚP, pomogą w walce z koronawirusem

Famed Żywiec do końca roku dostarczy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 500 łóżek szpitalnych o funkcjonalności dostosowanej do potrzeb oddziałów intensywnej terapii. Trafią one do blisko 40 szpitali w kraju, by pomóc w walce z COVID-19.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Już niedługo 500 łóżek z Żywca trafi do szpitali w całym kraju i pomogą w walce z koronawirusem. (Famed Żywiec)