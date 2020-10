Nowy Targ. Ksiądz znalazł kosmiczny sposób na koronawirusa. Wykorzystał technologię NASA

Ksiądz Jan Karlak koronawirusa się nie boi, bo znalazł na niego prawdziwie kosmiczny sposób. Proboszcz zakupił system do sanityzacji powietrza opracowany przez naukowców z NASA i będący elementem wyposażenia najnowszych samolotów Boeinga. Przynajmniej tak twierdzi.

Nowy Targ. "System NASA" w kościele

"W tym tygodniu nasz kościół został wyposażony w system do sanityzacji powietrza i pomieszczeń. System jest oparty o technologię fotokatalizy (promieniowanie UV-C) i utleniania tlenkiem tytanu (Tio2), w wyniku którego powstaje nadtlenek wodoru (H2O2), pracujący podczas użytkowania obiektu przez ludzi oraz system do ozonowania (O3) przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń poza użytkowaniem obiektu przez ludzi. Zastosowane systemy skutecznie usuwają bakterie, wirusy (grypa, covid 19), pleśnie, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Neutralizują 99,9 proc bakterii, wirusów i grzybów. System zabezpiecza przed zakażeniami pomiędzy ludźmi" - głosi informacja zamieszczona na stronach parafii.