Tarnowskie Góry. Obiekty z listy UNESCO ponownie otwarte

Tarnowskie Góry. Zabytki z listy UNESCO zapraszają zwiedzających

Tarnowskie Góry. Trudna sytuacja stowarzyszenia

Z powodu epidemii koronawirusa tarnogórskie obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga - od wielu tygodni są niedostępne dla turystów. Podobna sytuacja miała miejsce przez prawie trzy miesiące wiosną ub. roku. Tym samym zarządzające zabytkami SMZT utraciło główne źródło przychodów. Organizacja nie otrzymuje stałego publicznego wsparcia, utrzymuje się jedynie z biletów. Miesięczne utrzymanie obiektów to koszt ok. 200 tys. zł.

By pozyskać środki na przetrwanie, zarządca tarnogórskich podziemi uruchomił profil "Miłośnicy" na platformie patronite.pl. Można tam zadeklarować wsparcie finansowe dla stowarzyszenia w wysokości od 5 zł do 1000 zł miesięcznie. Przedstawiciele organizacji tłumaczą, że do takiego kroku zmusiła ich kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazło się SMZT jako jedyna w Polsce organizacja pozarządowa zarządzająca światowym dziedzictwem UNESCO. W akcję wsparcia dla SMZT włączyli się znani w regionie artyści, aktorzy, ludzie kultury i sztuki. Filmy zachęcające do pomocy organizacji zarządzającej tarnogórskimi podziemiami nagrali już m.in. pochodzący z Tarnowskich Gór aktorzy Eryk Lubos i Piotr Trojan.