Tarnowskie Góry. Zabytek z listy UNESCO zniszczony, policja szuka wandali

Nie wiadomo kto, kiedy i dlaczego to zrobił. Wiadomo, że uczynił to bezmyślnie. Bo po co niszczyć część wspólnego dobra, z którego możemy być dumni?

Share

Wandale zniszczyli część zabytku z listy UNESCO, szuka ich policja Źródło: unesco.tarnowskiegory.pl