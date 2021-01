Śląsk. Tam się zaszczepisz. 670 punktów szczepień na Śląsku

Jak informuje śląski NFZ, wykaz punktów jest na bieżąco aktualizowany. Wkrótce zostanie uzupełniony o dane kontaktowe do każdego punktu. W połowie stycznia powstanie także specjalna interaktywna mapa, dzięki której każdy znajdzie punkt szczepień w swojej okolicy.

Aktualnie trwa szczepienie grupy "0", czyli m.in. personelu medycznego, w szpitalach węzłowych. Takich placówek w całym kraju jest 509. Do 14 stycznia trwają zapisy na szczepienia medyków w szpitalach węzłowych. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, przez formularz online, dostępny na stronie https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/.

Śląsk. Przygotowania do szczepień

Po 15 stycznia rozpoczną się zapisy do szczepienia populacyjnego. Będzie można zrobić to przez internet – zakładając Internetowe Konto Pacjenta lub logując się do IKP, u swojego lekarza POZ bądź w punkcie szczepień lub dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień – 989.