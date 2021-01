Śląsk. Szczepienia na COVID-19 dla nauczycieli. Prawie 20 tysięcy chętnych

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zebrały imienne listy osób chętnych do badania. W województwie zgłosiło się w sumie 19 880 pracowników z 1219 szkół podstawowych. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły, który zgłosił się do badania, otrzyma odpowiednie skierowanie.

Badania będą wykonywane za pomocą testu PCR, a wynik dostępny będzie na Internetowym Koncie Pacjenta. Potrwają do 15 stycznia.

– 44 punkty wymazujące na zasadzie drive thru i kilkanaście karetek wymazowych, zaczną dostarczać do 8 laboratoriów w naszym województwie materiał pobrany od nauczycieli. Sukcesywnie będzie on badany. 25 procent tych badań, czyli około 6 tysięcy, wykona laboratorium wojewódzkiej stacji, pozostałe badania wykonują laboratoria wpisane na listę laboratoriów covidowych prowadzoną przez Ministra Zdrowia– wyjaśnił śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Grzegorz Hudzik.