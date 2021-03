Śląsk. Podróże bez tłoku, będzie więcej pociągów między Katowicami a Gliwicami

Obecnie na trasie jeżdżą zarówno pociągi Kolei Śląskich jak i składy dalekobieżne, co wymusza wydłużenie odstępów między nimi. Budowa nowych torów oddzieli od siebie ruch lokalny od krajowego i międzynarodowego. Spółka PKP PLK przygotowuje się do tej inwestycji i właśnie ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności dla tego odcinka.

Śląsk. Budowa nowych torów między Katowicami a Gliwicami

– Obecnie często pociągi regionalne muszą ustępować pierwszeństwa przejazdu – nawet opóźnionym – pociągom kategorii premium lub międzynarodowym, co oznacza w praktyce wywołanie „efektu domina” opóźnień w sieci. Ponadto przepustowość tej linii, jak i całego węzła katowickiego, zbliża się już do maksimum i bez oddzielenia ruchu aglomeracyjnego utrudnione jest zwiększanie oferty przewozowej na tej trasie. Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma ogromne znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM , w którym odpowiada za sprawy związane z transportem publicznym.

– Dzięki jego powstaniu możliwym będzie wprowadzeniu standardu, do którego dążymy, by pociągi wewnątrz metropolii kursowały co kilkanaście minut, a pasażerowie nie musieli patrzeć w rozkład jazdy, by wiedzieć, że "zaraz coś przyjedzie”. Ze względu na tak duże znaczenie tej inwestycji metropolia w połowie sfinansuje powstanie tego opracowania - podkreśla Kwitek.