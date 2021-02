Śląsk. Wybudowali skład materiałów wybuchowych. Czy okoliczni mieszkańcy są bezpieczni?

Na terenie należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk w Ornontowicach powstał naziemny skład materiałów wybuchowych do robót strzałowych przy drążeniu wyrobisk. To pierwszy taki obiekt w kopalniach węgla, które dotąd składowały środki strzałowe głównie pod ziemią.

Śląsk. Na terenie kopalni Budryk powstał pierwszy naziemny magazyn materiałów wybuchowych. Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa , Fot: Dawid Lach