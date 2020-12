Śląsk. Ma cztery koła, kamery, ramię i niczego się nie boi

Robot trafił na wyposażenie Zespołu Interwencji Specjalnych w placówce straży granicznej na lotnisku w Pyrzowicach. Przystosowany jest on do rozpoznania terenu i miejsc trudno dostępnych oraz prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych w tym materiałów wybuchowych. Jego hybrydowy układ napędowy umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, w zróżnicowanym terenie, a także w budynkach w tym pokonywanie schodów. Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co dodatkowo zmniejsza jego gabaryty i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach np. na pokładzie samolotu.