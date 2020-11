Śląsk. Koleje Śląskie za pomocą mgły walczą z koronawirusem

Do tej pory kolejarze do odkażania składów stosowali m.in. suchą parę i warstwy tytanu. Teraz do walki z koronawrusemmają kolejne urządzenie. To elektryczny zamgławiacz termiczny. Maszyna została specjalnie zaprojektowana do atomizacji mikro kropelek i wytwarzania z nich tzw. Suchej mgły. Efekt jest bardzo podobny do „dymu koncertowego” stosowanego podczas różnych wydarzeń muzyczno-teatralnych. Z tą różnicą, że w Kolejach Śląskich posłuży do walki z koronawirusem.