Pfizer ma szczepionkę na COVID. Tak polski rząd przygotowuje się do sprowadzenia preparatu

Nasz kraj ma otrzymać ponad 20 mln dawek szczepionki. Zarówno do Polski jak i do innych krajów UE szczepionka trafi w tym samym momencie. Wszystko dzięki wcześniejszym, podpisanym umowom w ramach tzw. mechanizmu APA.

Szczepionka na COVID. Co musi zrobić polski rząd?

Zanim szczepionka trafi do Polski, w najbliższych miesiącach musimy osiągnąć zdolność służb ds. szczepień do dostarczenia szczepionek przeciwko COVID-19. Podobne zalecenia będą musiały wdrożyć pozostałe państwa członkowie Unii Europejskiej, które zaakceptowały unijną strategię szczepień.

Jak mówi nam nasz rozmówca, dostęp do szczepionek musi być łatwy zarówno pod względem przystępności cenowej, jak i fizycznej bliskości. – Szczepionki pojawią się w przychodniach w całej Polsce. W pierwszej kolejności będą mogły z nich skorzystać osoby starsze, najbardziej narażone na zarażenie. Pojawią się również w szpitalach, w których leczone są osoby na COVID. Będą to preparaty z myślą o personelu medycznym, który jest na pierwszej linii frontu walki z wirusem – mówi nam nasz informator. Szczepienia obejmą również służby mundurowe, które wspierają realizację działań walki z pandemią

- To nie jest jeszcze szczepionka, którą natychmiast, tu i teraz możemy dystrybuować, ale jesteśmy bliżej do tego momentu, niż byliśmy tydzień czy dwa temu. Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby ona była dostępna w bardzo dużym wymiarze tak, żeby możliwie wszyscy w jak najkrótszym czasie mogli się zaszczepić - deklarował Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, jak poinformował w poniedziałek amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer - rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Według zapowiedzi premiera, pierwsze szczepionki mają trafić do Polski wiosną 2021 r. Ma ich być ok. 20 mln sztuk. Liczba otrzymanych preparatów powiązana jest z liczbą ludności. Szczepionkę otrzymają również pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Szczepionka na koronawirusa. Nieoficjalnie: będzie odpłatna

We wtorek premier miał spotkać się z przedstawicielami koncernu Pfizer. W środę zaplanowano oficjalne podpisanie umowy. Co ciekawe, proces negocjacyjny w sprawie zakupu szczepionek ma ściśle określony harmonogram. M.in. umowa zostaje podpisana tylko wtedy, gdy co najmniej cztery państwa członkowskie są gotowe do związania się umową. Państwa UE mają 5 dni roboczych na powiadomienie, czy chcą z niej zrezygnować.