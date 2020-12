Śląsk. Kobieta jechała całą drogą. We krwi miała 4 promile alkoholu

W Łazach na ulicy Konstytucji 3 Maja kierowca zauważył jadącego całą szerokością jezdni opla. Samochód w pewnym momencie zjechał na pobocze. Za nim zatrzymał się zgłaszający. Mężczyzna podszedł do pojazdu, otworzył drzwi i wyciągnął kluczyki ze stacyjki.

Śląsk. Świadkowie nie pozwolili uciec pijanemu kierowcy

Kilka godzin później w Chruszczobrodzie na ulicy Powiatowej doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Kierujący osobowym oplem uszkodził kilka słupków drogowych, a następnie wjechał do rowu. Mężczyzna chciał uciec, jednak udaremnili mu to będący na miejscu świadkowie.