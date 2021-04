Śląsk. Już raz stracił uprawnienia, nie wyciągnął wniosków

Kolejny raz policjanci z grupy speed, czyli specjalizującej się w walce z piratami drogowymi, udaremnili dalszą jazdę kierowcy niestosującemu się do przepisów ruchu drogowego.

W niedzielę, 4 kwietnia, na drodze wojewódzkiej nr 908 w Miasteczku Śląskim mundurowi zauważyli mercedesa, którego kierowca przejechał przez linię podwójną ciągłą rozdzielającą pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Zatrzymali go. Podczas kontroli drogowej i sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że 47-latek ma spory problem. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Decyzję o cofnięciu uprawnień wydał Starosta Powiatowy w Cieszynie.

Śląsk. Zatrzymani piraci drogowi

Dla mieszkańca Czech, kontrola drogowa zakończyła się 200-złotowym mandatem i pięcioma punktami karnymi, a dodatkowo odpowie za niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień, za co grozi do dwóch lat więzienia.