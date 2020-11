Śląsk. Jechał "wiślanką" na samych felgach. Minął policyjny radiowóz

To miała być zwykła kontrola prędkości, jakich nie brakuje na co dzień. Policjanci mikołowskiej drogówki nie mogli jednak uwierzyć własnym oczom.

Na felgach po "wiślance". Kierowca bez prawa jazdy

Policjanci regularnie apelują do kierowców, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie! Apel kierują również do świadków niebezpiecznych sytuacji: od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie.