Śląskie. Rowerzysta zbyt nerwowo zareagował na widok radiowozu. Okazało się, że miał przy sobie narkotyki

Mężczyzna został przewieziony do łaziskiego komisariatu, a po wykonanych czynnościach procesowych trafił do policyjnej izby zatrzymań. Wczoraj usłyszał zarzuty posiadania znacznej środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Na wniosek śledczych prokurator objął go policyjnym dozorem. Na poczet ewentualnych kar i grzywien zabezpieczono należącą do podejrzanego gotówkę w wysokości 2 tysięcy złotych. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.