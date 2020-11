Akcja CBŚP na Dolnym Śląsku. Zlikwidowane laboratoria narkotyków. Zatrzymani chemicy

Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali w Bystrzycy Kłodzkiej laboratorium substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy. Zaaranżowane laboratorium służące do produkcji narkotyków znajdowało się w mieszkaniu. Znajdowało się tam ok. 130 gramów kryształu metamfetaminy, co stanowi prawie 1,3 tysiąca porcji dilerskich. W kolbach reakcyjnych znajdowało się blisko 5000 ml cieczy zawierającej metamfetaminę, z czego można uzyskać ok. 6 kg metamfetaminy, czyli min. 60 tysięcy "działek".