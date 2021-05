Śląsk. Co dalej z uczelnią? Rektor UŚ apeluje o debatę nad jej przyszłością

Rektor napisał w tej sprawie list otwarty, w którym wzywa do debaty na temat przyszłości uczelni w związku z powrotem do zajęć stacjonarnych. "Wobec postępującego procesu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 coraz bardziej prawdopodobny wydaje się powrót, wraz z nowym rokiem akademickim, do rzeczywistego uniwersytetu. Rozpoczynamy rejestrację studentów chętnych przyjąć szczepionkę za pośrednictwem uczelni. Niebawem zmniejszymy też ograniczenia z poziomu ”czerwonego” na ”pomarańczowy”. Jeśli liczba zachorowań będzie nadal maleć, to jeszcze w tym semestrze uruchomimy niektóre zajęcia kontaktowe. Odzyskanie realnego uniwersytetu po raz pierwszy od wielu miesięcy wydaje się niemal pewne" – napisał w liście, opublikowanym na stronie internetowej uczelni.