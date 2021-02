Śląsk. 19-latek w Tychach był tak pijany, że nie wiedział skąd ukradł… furtkę

Zaskoczony sytuacją właściciel posesji potwierdził, że to jego własność. Policjanci zatrzymali 19-latka. Okazało się, że ma ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Młody tyszanin trafił do policyjnego aresztu. W czwartek usłyszał zarzut kradzieży i o jego dalszym losie zdecyduje prokurator oraz sąd. Za kradzież kodeks karny przewiduje do 8 lat więzienia.

Śląskie. Pijany w Żorach ukradł samochód. Miał zakaz prowadzenia pojazdów

Do najbardziej brawurowej kradzieży "na rauszu" na Śląsku doszło w grudniu w Żorach. Złodziej ukradł auto, gdy jego właściciel rozpakowywał przywieziony do sklepu towar. Złodziej wykorzystał jego nieuwagę oraz fakt, że drzwi do pojazdu były otwarte.