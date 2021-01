Skoczów. Podczas ucieczki zderzył się z policyjnym radiowozem

Komenda Policji w Skoczowie poinformowała o zatrzymaniu 28-latka. Funkcjonariusze na ulicy Wiślańskiej w Skoczowie zauważyli renaulta, który miał niesprawne oświetlenie. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi poruszanie się pojazdem z niesprawnym oświetleniem jest bardzo niebezpieczne, nie tylko dla kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Zgodnie z podawanym sygnałem zatrzymania kierowca renaulta zjechał na parking. W momencie, gdy mundurowi podchodzili już do kontrolowanego pojazdu, ten gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Mundurowi natychmiast podjęli pościg.

Skoczów. Podczas ucieczki uderzył w radiowóz

Kilka minut później, dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców Dzięgielowa, mundurowi zatrzymali uciekiniera. 28-letni mieszkaniec Skoczowa twierdził, że idzie do Cieszyna. Nie wiedział jednak, gdzie się znajduje i szedł w przeciwnym kierunku. Policjanci nie dali się zwieść jego tłumaczeniom. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji. Okazało się, że 28-latek ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów do 2024 roku. Mundurowi, w związku z podejrzeniem, że kierował on samochodem pod wpływem narkotyków, zabezpieczyli krew do badań na zawartość środków odurzających.