Częstochowa. Zabił ojca. Nie trafi do więzienia

Do morderstwa doszło 29 listopada 2019 roku późnym popołudniem w zakładzie tapicerskim przy ulicy Ogrodowej w Częstochowie. Mężczyzna w piątek wieczorem nie wrócił do domu. Zaniepokojona żona rozpoczęła więc poszukiwania. Ich wynik okazał się tragiczny.

Zwłoki 66-latka zostały znalezione dzień po zbrodni. Na miejsce wezwano śledczych. Ci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Okazało się, że 66-latek miał liczne obrażenia głowy, które zostały zadane prawdopodobnie młotkiem. Śledczy zatrzymali jego 39-letniego syna. Mężczyzna nie przyznał się jednak do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie ujawniła jednak ich treści.

Częstochowa. Zabił ojca. Został poddany obserwacji psychiatrycznej

Szczepionka na COVID. Ile osób zapisało się na szczepienia? Szef KPRM podał liczby

W efekcie prokuratura przesłała do Sądu Okręgowego wniosek o umorzenie śledztwa i umieszczenie Dominika G. w zakładzie psychiatrycznym. Jak na razie mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym na Zawodziu w Częstochowie. Wkrótce jednak zostanie on przeniesiony do placówki izolacyjnej.