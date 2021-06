Skażenie po pożarze w Chorzowie? Strażak wskazuje na problem

Do groźnego pożaru doszło na terenie hali magazynowej i warsztatu samochodowego w Chorzowie. Jak wskazywali mieszkańcy rejonu ulicy Piotra Skargi, dym wydobywający się z płonących pomieszczeń znacznie utrudniał im oddychanie. W programie "Newsroom WP" głos ws. akcji gaśniczej i możliwego skażenia powietrza w Chorzowie zabrał bryg. Krzysztof Batorski, rzecznik straży pożarnej. - Przy tego typu pożarach powstają produkty spalania, które w sposób znaczny mogą zatruwać atmosferę. Tutaj też pluton chemiczny próbuje rozstrzygnąć, jakie było zagrożenie ekologiczne - mówił strażak. Jak zaznaczył rzecznik, gaszenie pożarów w halach magazynowych zwiększa ryzyko dla ratujących ludzi strażaków. Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie pomiarów, co ma miejsce w Chorzowie, by ocenić, czy nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców pobliskich terenów. Więcej w materiale wideo.