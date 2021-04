Siemianowice Śląskie. Miał cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, i tak zasiadł za kółkiem

21-letni kierowca opla tigry został zatrzymany przez patrol z ruchu drogowego na ulicy Mysłowickiej. Wtedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany. Miał do odbycia karę więzienia oraz konieczne było wskazanie organom ścigania miejsca jego pobytu.

21-latek trafił do zakładu karnego. Podczas odbywania wyroku usłyszy kolejne zarzuty za niestosowanie się do sądowych zakazów. Grozi mu za to nawet 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.