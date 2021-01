Siemianowice Śl. 51-latek prześladował koleżankę z pracy. Jej koszmar przerwali policjanci

51-letni mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Uporczywie nękał znajomą z pracy i to mimo że prokuratura zakazała mu wcześniej kontaktowania się z nią. By jej zaszkodzić wysyłał w jej imieniu pisma do różnych instytucji.

Siemianowice Sląskie. 51-latek odpowie za prześladowanie swojej koleżanki z pracy. Źródło: Śląska Policja