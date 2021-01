Śląsk. Na wózku inwalidzkim też kradł w najlepsze. Teraz siądzie na dłużej

Do kradzieży telefonu komórkowego w jednym ze sklepów na terenie Chorzowa doszło 12 stycznia. Sprawą zajęli się śledczy z Komisariatu Policji I w Chorzowie.

- Choć od początku złodziej wydawał im się znajomy, to jednak fakt, że poruszał się na wózku inwalidzkim, nie dawał im ostatecznej pewności, co do sprawcy. Jednak, jak się szybko okazało, kryminalni nie mylili się – podają służby prasowe śląskiej policji.