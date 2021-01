Rydułtowy. Chytry plan na spłacenie długów. Ukradł samochód i rozłożył go na części, które chciał sprzedać

Rydułtowy. Ukradł samochód, by spłacić długi

Praca śledczych z komisariatu policji w Rydułtowach pozwoliła na wytypowanie potencjalnego podejrzanego, który mógł dokonać kradzieży. Jak poinformowała we wtorek, 26 stycznia,śląska policja, rydułtowscy kryminalni zatrzymali 34-latka. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do kradzieży samochodu. Jako powód podał chęć spłacenia długów.

W ręce policjantów z Wodzisławia Śląskiego wpadł z kolei seryjny włamywacz. 19-latek włamał się do jednego z kiosków, usiłował się włamać do placówki handlowej oraz wybił szyby w jednym ze sklepów spożywczych. Prokurator na wniosek policjantów zastosował wobec niego dozór policyjny. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.